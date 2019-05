Jorit disegna il volto di Carmelo Imbriani su un grattacielo Al Centro Direzionale per le Universiadi: completato il volto dell'ex capitano giallorosso

Continua a prender forma al centro direzionale di Napoli l'ultima opera dell'artista partenopeo Jorit, opera voluta per le Universiadi. Su uno dei grattacieli del centro, infatti, l'artista sta disegnando volti di sportivi simbolo delle cinque province campane: ed oggi ha completato il terzo volto, quello dedicato alla provincia di Benevento, che è il volto di Carmelo Imbriani, ex capitano e allenatore giallorosso.

Così Jorit su Facebook: “Non sembra vero ma ci siamo, superata la metà dell'opera totale.

Oggi gli ultimi tocchi di colore su #Carmelo. Almost done”.

Gli altri volti finora disegnati sono quello del pugile Patrizio Oliva e della atleta salernitana Antonietta De Martino. Mancano ancora Nando De Napoli per Avellino e Nando Gentile per Caserta.