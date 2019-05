Pacevecchia, erba troppo alta: protestano gli sportivi Il commento di fa jogging all'aria aperta e la protesta nei quartieri

Dal quartiere Pacevecchia al Rione Libertà, passando nel frattempo per via Avellino. Il verde pubblico a Benevento solleva l'ira dei cittadini. Un argomento già al centro del botta e risposta tra il consigliere Puzio e il delegato al Verde, Feleppa (vedi altro servizio https://www.ottopagine.it/bn/politica/186374/verde-pubblico-feleppa-replica-a-puzio-non-conosce-gli-atti.shtml ) che ha assicurato interventi mirati non appena il tempo lo permetterà. Intanto però con la prima giornata di sole protestano soprattutto gli amanti dello sport all'aria aperta. Lungo viale Aldo Moro, a Pacevecchia, in tanti chiedono maggior attenzione per l'erba presente lungo il percorso che ad oggi si presenta ancora molto alta. In quella zona da tempo è presente un percorso per gli amanti dello sport e delle giostrine per i più piccoli. Un luogo che piace a chi abitualmente si reca proprio a Pacevecchia per fare lunghe passeggiate e correre all'aria aperta. Ad ogni ora, infatti, c'è sempre qualcuno in tenuta ginnica lungo il viale principale del quartiere. Ma sono proprio gli appassionati del percorso sportivo a chiedere maggiore attenzione. “E' bene che ci sia, ma sicuramente un po' in più di manutenzione non guasterebbe”, commenta un signore mentre corre. C'è chi sul viale per fare jogging ci va spesso e lo ha scelto come zona ideale per fare una pausa, ma al momento preferisce “evitare proprio il percorso sportivo perché l'erba è troppo alta”.

C'è poi chi chiede più attenzione anche per il marciapiede proprio perché “si tratta di una strada dove vengono molte persone a passeggiare”. E proprio camminando lungo via Aldo Moro che arriva anche la segnalazione di una situazione analoga a via Avellino. Una zona trafficata seppur meno usata dai pedoni e non certo dagli amanti della corsa all'aria aperta. In questo caso, infatti, l'erba incolta si trasforma in un ostacolo per i pedoni che transitano lungo il marciapiede. Altra segnalazione arriva dal Rione Libertà (vedi foto) riguarda sempre i marciapiedi e l'erba troppo alta lungo via San Leucio. Insomma nella speranza che il sole di questa mattina non sia solo di passaggio ma l'annuncio della tanto attesa primavera, a Benevento i cittadini chiedo più attenzione per poter finalmente usare gli spazi generalmente scelti da chi ama fare sport all'aria aperta soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.