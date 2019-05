Campania 4.0: appuntamento alle 13 sul canale 696 Dal confronto generazionale all'industria 4.0: ecco tutti gli ospiti e le rubriche di oggi

Nuovo appuntamento su Ottochannel dedicato alle eccellenze campane. Torna oggi alle 13 (in replica alle 18.10 e alle 22) sul canale 696 il nuovo format televisivo Campania 4.0 con una puntata interamente dedicata alla aziende: dal ruolo degli esperti alle evoluzioni dell'industria 4.0. Con il dottor Alfonso Truono abbiamo parlato dell'evoluzione delle aziende, dell'importanza del confronto generazionale e del futuro del settore. Come sempre spazio alla storie di impresa: siamo stati a Bellizzi in provincia di Salerno all'interno dell'azienda Mistral dove tutto questo processo evolutivo è già realtà e dove seconda e terza generazione lavorano ogni giorno fianco a fianco alla continua ricerca di innovazioni e nuove sfide. Poi spazio alla salute: oggi parlato di lomboscatalgia e cervicobrachialgia con il dottor Antonio Caporaso. Infine spazio al gusto e alla buona cucina con le ricette dello chef Luciano Vigliotti del ristorante Samnium in provincia di Benevento.

Restate sul 696!