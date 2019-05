Festa della Repubblica, ecco tutte le onorificenze Il programma delle celebrazioni a Benevento

Avranno inizio domenica, 2 giugno, a Benevento gli eventi celebrativi per il 73° anniversario di proclamazione della Repubblica. Come di consueto, la cerimonia prenderà il via in Piazza Castello alle ore 10 con la rassegna del picchetto armato, la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. A seguire la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta e gli interventi del sindaco di Benevento e del Presidente della Provincia. Al termine della cerimonia ci sarà la calata del Tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo, eseguita dal personale Saf dei Vigili del Fuoco. La manifestazione proseguirà nel pomeriggio, alle 17.30, si procederà all'ammainabandiera in Piazza Castello.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 4 giugno alle 18 presso l'auditorium San Vittorino con la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di una “Medaglia d’onore” conferite dal Capo dello Stato a: Raffaele Colarusso - “medaglia d’onore” alla memoria; Mario Intelisano – comandante provinciale della guardia di finanza; Antonio Aurillo- luogotenente dell'Arma dei carabinieri, Antonio Dell’Aquila – luogotenente della polizia municipale di Benevento; Assunta Varricchio – dipendente in quiescenza della prefettura di Benevento; Giambattista Pezzullo- appuntato scelto dell’arma dei carabinieri; Costantino Clemente- maresciallo capo della guardia di finanza; Antonio Damiano – sovrintendente capo della polizia di stato; Massimo Nocera- vicebrigadiere dell’arma dei carabinieri; Fulvio Vernillo - brigadiere dell’arma dei carabinieri; Massimo Messere - funzionario della banca nazionale del lavoro. Seguirà il concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare 3 Regione Aerea di Bari in collaborazione con gli allievi del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento.