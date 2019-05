Apertura straordinaria musei: invito di Di Maria per 2 giugno In occasione della festa della repubblica previste anche visite guidate gratuite

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, invita a visitare la Rete Museale della Provincia nel capoluogo sannita in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Di Maria ricorda infatti che domenica prossima si conclude il programma straordinario di apertura al pubblico dei giacimenti culturali ed archeologici di proprietà della provincia che era stato deciso in occasione delle Festività e dei week end di primavera. Il Museo del Sannio (in piazza Giacomo Matteotti), Sezione Egizia del Museo Arcos (in via Stefano Borgia – angolo Corso Garibaldi) e Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea – Museo virtuale dell’Arco di Traiano (nelle immediate vicinanza dell’omonimo monumento) saranno aperti al pubblico alle consuete condizioni, insieme alla Rocca dei Rettori – Sezione storica. Per la Rocca, che sarà aperta al pubblico dei visitatori come al solito con ingresso gratuito, sarà possibile usufruire di una visita guidata anch’essa gratuita.

Il monumento longobardo – rinascimentale, che è anche sede istituzionale della Provincia, sarà visitabile dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

Il programma straordinario di aperture, ha ricordato Di Maria, rientra nel contesto delle iniziative di valorizzazione della rete museale dell’Ente Provincia perseguite dalla sua Amministrazione ed anche grazie alla fattiva cooperazione di quanti quotidianamente sono impegnati in questi giacimenti culturali.