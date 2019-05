Acqua contaminata, Altrabenevento: una caccia alle streghe Raccolta firme in strada anche sabato e domenica in Corso Garibaldi

“Anche gli esami della scorsa settimana hanno confermato che nei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni la concentrazione di Tetracloroetilene supera la Soglia di Contaminazione prevista dal Testo Unico Ambientale”.

Così l'associazione Altrabenevento e il Comitato Qualità dell'Acqua a Benevento in una nota dove evidenziano: “Il Comune di Benevento ritiene di dover fare ulteriori controlli attraverso una ditta privata che però non sono ancora cominciati, nonostante fossero stati annunciati come urgenti già a gennaio. Intanto i pozzi che alimentano i rioni Libertà, Ferrovia e Centro storico rimangono aperti.

La Gesesa non vuole spiegare come utilizza il maggiore quantitativo di acqua proveniente da oltre un mese dall'acquedotto del Biferno ed ha avviato la 'caccia alle streghe' per individuare i dipendenti che forniscono ad Altrabenevento informazioni che non sono segrete. La Regione Campania conferma che da settembre sarà fornita alla città di Benevento l'acqua molto 'dura' proveniente dai pozzi di San Salvatore Telesino in sostituzione dell'acqua del Biferno che attualmente arriva nella parte alta della città. In tal modo, i cittadini di Benevento che secondo il Piano d'Ambito avrebbero dovuto avere acqua dalle sorgenti di Serino e Boiano, si dovrebbero 'accontentare' di acqua di pozzo in tutti i quartieri della città.

Prosegue pertanto, la raccolta delle firme promossa da Altrabenevento e dal comitato Qualità dell'Acqua per chiedere che sia interrotta la fornitura idrica dai pozzi contaminati e che a tutti gli abitanti di Benevento sia fornita l'acqua buona delle sorgenti del Biferno.

Hanno aderito alla petizione l'associazione Radici, la Caritas, il Cesvob (Centro servizi Volontari di Benevento), l'associazione 'Io x Benevento', l'AIDO, l'Orto di Casa Betania, Associazione Conversannio, L@P ASILO 31 e Comitato Acqua Bene Comune.

Le firme si raccolgono lungo Corso Garibaldi (museo Arcos) sabato 1 giugno dalle ore 17 alle 21 e domenica 2 giugno dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 21.