Ballando, Nunzia De Girolamo è quinta. Canino minaccia querela Litiga furiosamente con la giuria, esce dopo la prima prova ma annuncia: io ho già vinto

Altro che pasta scotta... Nunzia De Girolamo per Ballando con le stelle è stata pura 'nduja calabrese.

Le sue esibizioni hanno conquistato sensualità passo dopo passo e i suoi siparietti con la giuria hanno rappresentato un momento “atteso” nella trasmissione nazionalpopolare.

Puntata dopo puntata fino alla finalissima che le assegna solo un quinto posto, pari merito con Angelo Russo (il Catarella del Commissario Montalbano), ma la incorona a reginetta indiscussa. Basti dire che 'esce di scena' dopo la minaccia di una querela che le arriva da un Fabio Canino inviperito.

Insomma dopo dieci settimane per l'ex parlamentare il copione si è ripetuto ancora una volta. Lei già nella clip di presentazione li sfida tutti: “Nonostante tutto, sono ancora qua. Alla fine è un ballo. Ma sorridete! La vita è bella. Ho convinto anche papà”.

Ma la giuria la fa traballare sin dal primo "quick step". Ballo a parte (che riceve tutti 8 ad eccezione della Lucarelli che proprio non riesce a salire alla sufficienza e si ferma a 5) non è mancata la polemica furiosa al solito con Selvaggia Lucarelli che le sussurra addirittura "vergognati" e con Fabio Canino che finisce con il minacciare querela.

Al centro dello scontro i like che Nunzia De Girolamo avrebbe assegnato a commenti poco carini nei confronti della giuria, che sarebbero poi stati cancellati (non prima di essere stati salvati dalla Lucarelli).

Lei si difende, va all'attacco e poi accusa: non voglio ricordare cosa avete fatto voi sui social... dai video hard alle offese ai bambini. Ed è qui che Canino si infuria: ti querelo, le grida.

Non smettono neanche quando la coppia è fuori dalla scena.

Mariotto riferendosi all'esibizione di Lasse Matberg dice: sono felice perchè ho visto la bellezza di Dio - e poi aggiunge all'indirizzo della De Girolamo - anche se subito dopo si é manifestato il diavolo...

Lo stoppa Milly Carlucci. Nunzia è allo spareggio e replica il suo tango con Raimondo Todaro mostrandosi sempre più sfrontata e quando il pubblico premia l'amatissimo Ettore Bassi lei sorride e dedica il premio alla figlia Gea. In fondo l'aveva detto: “a Ballando ho già vinto”. Lacrime, infortuni, polemiche e sorrisi l'hanno resa amatissimo al grande pubblico e le hanno aperto le porte di tante trasmissioni televisivi. Al posto del solito 'plastico' anche Bruno Vespa l'ha voluta a Porta a Porta. Nunzia ha già vinto... al di là di quello che pensa la giuria lei balla... senza sbagliare un passo.