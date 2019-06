Ancora un medico aggredito, Ianniello: è emergenza Dopo l'episodio di ieri la denuncia dell'Ordine dei Medici

"La gravissima aggressione di cui è stato vittima il Collega G.L. presso l’Ospedale Rummo di Benevento è solo l’ultima di una serie di atti di violenza verso gli operatori della sanità che sta assumendo a livello nazionale i caratteri di una vera e propria emergenza". Così Giovanni Pietro Ianniello, Presidente dell’OMCeO di Benevento.

“Viviamo - prosegue Ianniello - in una società in cui sono quotidianamente sdoganati atteggiamenti aggressivi e rancorosi, in cui è cresciuta la convinzione di essere legittimati a potersi fare giustizia da soli. Le carenze strutturali e di personale note oramai da anni, una politica sanitaria caratterizzata da piani di rientro, da iniqui tagli lineari, le continue critiche alle nostre strutture sanitarie non aiutano ad avvicinare il paziente al medico, minando l’Alleanza Terapeutica che è alla base del rapporto medico/paziente.

Il nostro Ordine è da sempre impegnato a porre in atto quanto è nelle sue possibilità per fronteggiare la violenza sugli operatori sanitari e proprio da qualche settimana abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione territoriale e social “Il nemico è la malattia non il medico” #difendichiticura. Il nostro obiettivo è lavorare tutti insieme su formazione e informazione facendo leva su valori comuni definendo impegni concreti nell’interesse primario della salvaguardia della salute della persona.

Da soli non possiamo arginare tali atti di violenza e lo abbiamo già più volte detto al Ministro Grillo che, durante l’ultimo incontro presso l’Ordine di Avellino, ha assunto pubblicamente impegni precisi in tal senso.

Il 13 giugno la Ministro Grillo incontrerà, proprio su questo problematica, il Comitato Centrale della FNOMCEO, ed in quella sede mi farò carico di portare alla sua attenzione anche questo ultimo gravissimo caso di violenza che ha visto come vittima un Medico dell’Azienda San Pio di Benevento”.