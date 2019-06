Cittadinanza euromediterranea, taglio del nastro con Marciani L'assessore regionale per l'iniziativa di Regione e Ateneo

Venerdì 7 giugno, presso la sede di Palazzo San Domenico dell’Università del Sannio, l’Assessore Regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani, alle ore 10, inaugurerà il corso di specializzazione di “Cittadinanza euromediterranea” e cooperazione per uno sviluppo sostenibile (C.Euro.Me.Co.S.S.), prima iniziativa formativa promossa nell’ambito del progetto per la realizzazione di una Scuola Regionale di “Cittadinanza euromediterranea” e, alle ore 12.00, concluderà l’evento finale del progetto tecnicaMENTE, realizzato nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - ASSE III - Obiettivo specifico 14 – Azione 10.4.7 “Percorsi di Formazione volti all’orientamento alle Professioni”. Si tratta di due importanti iniziative di cooperazione interistituzionale tra Regione Campania e Ateneo del Sannio, volte a coniugare la ricerca e la didattica con la terza missione dell’Università, per favorire la concreta promozione e sostenere lo sviluppo dei profili professionali dei propri iscritti, aperte anche alla popolazione giovanile dell’intero territorio regionale.