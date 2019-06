Richiesti i conti del Rummo, vogliamo vederci chiaro Schipani di Io X Benevento interviene dopo le dimissioni del direttore amministrativo Pagliafora

“Grazie ad Alberto Pagliafora per aver formulato le proprie dimissioni. Ha accolto la nostra richiesta e la petizione supportata da ben 4mila cittadini”. Così Giuseppe Schipani dell'associazione Io per Benevento interviene sulle dimissioni presentate ieri da Alberto Pagliafora, ormai ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dimissioni richieste proprio dall'associazione attraverso una raccolta firme.

E Schipani incalza: “Speriamo che anche il direttore generale voglia fare lo stesso prendendo atto del fallimento che ha capitalizzato da tre anni a questa parte. La settimana scorsa – prosegue - abbiamo capitalizzato una richiesta di accesso agli atti perché nelle sue inutili conferenze stampa il direttore generale non ha pubblicato dati. Dunque abbiamo chiesto il bilancio e i conti dei diversi reparti, li avremo da qui a 30 giorni”.

Torna poi sul Rummo e prosegue. “Del caos amministrativo prodotto abbiamo informato la magistratura e presto la informeremo anche su altro”.

Infine conclude: “Ci auguriamo che ora non si apra un valzer di poltrone, che non si faccia speculazione nominando direttori amministrative per pochi giorni. Chiediamo al governatore De Lucia di mantenere un'etica in linea con quella che questo territorio merita”.