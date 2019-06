Il Sannio, da territorio a destinazione Domani la presentazione dello studio di Confindustria Benevento

Sarà presentato domani (3 giugno) presso il Complesso San Vittorino a partire dalle ore 15 il secondo studio realizzato dal Centro Studio Confindustria Benevento incentrato sul turismo e titolato: “Il Sannio: da territorio a Destinazione”.

“Il Sannio vanta un cospicuo patrimonio storico-culturale – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento - basti pensare alla Chiesa

di Santa Sofia, patrimonio dell’UNESCO dal 2011 o all’arco di Traiano, arco romano simbolo della città di Benevento. È ingente anche la tradizione eno-

gastronomica; ad esempio la provincia di Benevento ha il più alto valore del comparto Wine in Campania, senza dimenticare prodotti rinomati come il

liquore Strega ed i relativi torroni. Molti sono i fattori incidono sulla desiderabilità complessiva di un’area geografica dal punto di vista turistico e ne

influenzano dunque la competitività; tra di essi certamente figurano l’accessibilità, l’ospitalità e la sicurezza. Lo studio evidenzia che l’accessibilità

non costituisce un punto di forza per Benevento ed il Sannio. La cultura dell’ospitalità va accresciuta ed ampliata sviluppando nuove competenze e

professionalità in ambito digitale in funzione dei nuovi fabbisogni della domanda. I reati nella provincia di Benevento, già bassi in partenza se

paragonati a quelli delle provincie limitrofe, sono calati di circa l’1% in un anno”.

“Il primo obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere con lo studio che presenteremo il è quello di offrire una identità turistica chiara e distintiva,

fondamentale ai fini del riconoscimento da parte del turista di Benevento come destinazione.

Per raggiungere questo obiettivo spiega Pasquale Lampugnale – Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento e Vice Presidente con delega al

Centro studi assume un ruolo fondamentale il destination management vale a dire l’insieme di decisioni finalizzate all’aumento dei flussi turistici di incoming. Pianificazione, organizzazione, comunicazione e marketing appaiono tutte funzioni determinanti per incidere sullo sviluppo del turismo. Tra i dati più significativi l’aumento del 18,2% delle presenze che da 78mila circa nel 2016 si attestano a 92mila circa nel 2017 e l’incremento del 13,6% degli arrivi sono che sono passati da 35.503 nel 2016 a 40.364 nel 2017. Essi mettono in evidenza l’enorme potenziale dell’industria Turistica della provincia di

Benevento che può contare su veri e propri giacimenti fatti di arte, storia, bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche ed attrattori religiosi”.