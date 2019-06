Maratona a sostegno di Radio Radicale L'appello ai parlamentari sanniti da Sannio Social Factory e dal circolo DemOnLine

Lo scorso 30 maggio, Sannio Social Factory e il circolo DemOnLine hanno organizzato una maratona a sostegno della battaglia per la vita di Radio Radicale. Al termine di quella giornata di mobilitazione si è deciso di lanciare un appello alla delegazione parlamentare locale. Di seguito l’appello e suoi primi firmatari: “Ci appelliamo alle senatrici Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi, agli onorevoli Umberto Del Basso De Caro, Angela Ianaro, Sandra Lonardo e Pasquale Maglione, rappresentanti del territorio sannita eletti in Parlamento e chiediamo loro di unirsi a noi nella difesa di Radio Radicale.

Il Parlamento in questi giorni deve decidere se ammettere alla discussione alcuni emendamenti che hanno lo scopo di prorogare la convenzione di Radio Radicale fino alla fine dell’anno, in modo da permettere la sopravvivenza della Radio nell'attesa che venga bandito una nuova gara per l’assegnazione del servizio di trasmissione delle attività parlamentari.

Chiediamo ai nostri rappresentanti in Parlamento di farsi promotori di questi emendamenti, di proporne ulteriori se necessario, e di fare tutto ciò che è in loro potere per preservare il più a lungo possibile il servizio pubblico erogato da Radio Radicale. Radio Radicale rappresenta un patrimonio inestimabile di storia, di cultura e di competenze. La “voce di tutte le voci”, come recita un noto slogan della Radio, è uno dei pilastri della Repubblica e per più di quarant'anni è stato l’unico strumento che ha permesso ai cittadini di conoscere le istituzioni del nostro Paese. Salvare Radio Radicale non è una battaglia di principio, ma è una battaglia di libertà che sta a cuore a milioni di cittadini italiani e a migliaia di sanniti.

Viva Radio Radicale".