Ponte Leproso invaso dalle erbacce: turisti increduli Comitato di quartiere Santa Clementina e associazioni domani ripuliranno l'area

Il Ponte Leproso, la più antica testimonianza romana di Benevento. Porta d'ingresso della via Appia per chi proveniva da Roma e doveva oltrepassare il fiume Sabato, via d'accesso anche per l'esercito romano collocato di fronte al complesso Santi Quaranta, antico sistema di gallerie coperte a volte, ritenuto essere anche una sorta di deposito per le derrate alimentari e adiacente all'anfiteatro romano non più visibile perchè coperto da spine e palazzi.

Ebbene, tutto questo ieri agli occhi di due turisti inglesi, sconcertati per l'incuria, appariva così. Sullo sfondo la ferrovia Benevento – Napoli, sul ponte erbacce e incuria che pian piano stanno 'conquistando' anche le volte di inestimabile valore storico.

A tutto questo degrado il Comitato di quartiere Santa Clementina dice basta. E domani con l'associazione Sannio Report che opera da anni per mantenere pulito il sito dei Santi Quaranta e non solo, avvieranno un'operazione di pulizia straordinaria del Ponte Leproso, “simbolo del nostro quartiere e di tutto il Sannio.

L' appuntamento per la pulizia del ponte è fissato per domani pomeriggio.

Ridonare decoro al monumento anche in vista della manifestazione "La Contesa di Sant'Eliano" organizzata da Benevento Longobarda che partirà il prossimo 5 giugno. L'opera del comitato di quartiere continuerà anche il 14 e il 15 giugno con altre due giornate ecologiche durante le quali i residenti e non solo puliranno nuovamente tutto il quartiere di Santa Clementina.