Rifiuti speciali abbandonati davanti al Quisisana Da luogo misterioso a discarica abusiva. Degrado a Pacevecchia, in via Monteguardia

Una zona panoramica dove la natura è protagonista assoluta. Una delle costruzioni che ispirano la fantasia di generazioni di giovani beneventani e la totale assenza di civiltà di personaggi inqualificabili.

Sono le variabili di un'equazione triste che conduce inevitabilmente al degrado, all'abbandono, alla distruzione del paesaggio.

E' stata trasformata praticamente in una discarica la zona antistante al Quisisana di via Monteguardia, in zona Pacevecchia a Benevento.

Proprio davanti al palazzo, che la leggenda vuole 'stregato', sono ammucchiati da due giorni coperture impermeabilizzanti utilizzate in edilizia.

Rifiuti speciali, probabilmente pericolosi, sicuramente difficili da smistare per chi lo fa illegalmente. Rifiuti che ora deturpano una zona panoramica dove l'habitat è rimasto per lo più ben conservato. Un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.