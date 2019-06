A piedi nel Fortore tra boschi, sentieri e ruscelli L'evento presentato questa mattina alla Rocca dei rettori

E' stata presentata questa mattina nella sala consiliare della Rocca dei Rettori a Benevento, la XXIX Edizione della manifestazione “A piedi nel Fortore lungo i sentieri del vento”. Evento promosso dal Circolo Arci – Uisp di Montefalcone di Valfortore con partenza per le 8.30 del 9 giugno 2019. Il Presidente dell’Arci Uisp, Giovanni Battista Zeppa ha illustrato "le finalità e le modalità di questa passeggiata inorno ai boschi che circondano Montefalcone Valfortore su un percorso di oltre 26 chilometri. Si tratta di un viaggio in una natura incontaminata tra boschi, ruscelli, tratturi, sentieri: il percorso sarà arricchito da tre soste per poter degustare i prodotti tipici della straordinaria enogastronomia locale". La manifestazione gode del patrocinio di Regione Campania, della Provincia di Benevento, della Comunità Montana del Fortore e da altri Enti e Soggetti.