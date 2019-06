Universiadi, a Palazzo Mosti si presentano le gare sannite Mercoledì saranno illustrati gli appuntamenti previsti a Benevento e provincia

Mercoledì, 5 giugno, alle 16 presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle gare ufficiali previste a Benevento e provincia dal calendario dell’Universiade 2019. "Durante l’incontro - viene annunciato in una nota - verrà proiettato uno spot dell’evento e verranno presentate le slide descrittive degli impianti sportivi sanniti coinvolti nell’importante evento e le gare sportive che vi saranno ospitate. Interverranno alla conferenza il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro, l'Head of City Services for Venue Universiade 2019, Bruno Campanile e l’Head of Venue Management Universiade 2019, Vincenzo Maria Genovese".