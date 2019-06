L’O.I.L. ed il futuro del lavoro, convegno all'Unisannio Mercoledì alla Sea. Presente tra gli altri anche Susanna Camusso

Mercoledì 5 giugno, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento DEMM Unisannio in Via delle Puglie, si terrà un convegno in occasione del Centenario dell’Organizzazione Internazione del Lavoro dal titolo “L’O.I.L. ed il futuro del lavoro”. Sono previsti gli interventi di Giorgio Benvenuto, presidente Fondazione B. Buozzi, già segretario generale UIL; Susanna Camusso CGIL, responsabile Politiche Europee e Internazionali; Claudio Marotti sociologo, Fondazione B. Buozzi; Gaetano Natullo docente di Diritto del Lavoro all’Università del Sannio; Riccardo Realfonzo docente di Economia politica all’ateneo sannita e Roberto Virzo docente di Diritto internazionale dell’Università del Sannio.

Il convegno sarà aperto dai saluti del rettore Unisannio Filippo de Rossi; del direttore del Dipartimento DEMM Giuseppe Marotta e del sindaco di Benevento Clemente Mastella.