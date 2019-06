Eccellenze agroalimentari e sviluppo, ruolo del commercialisti Convegno domani all'Unisannio

Eccellenze agroalimentari per lo sviluppo del territorio. Il ruolo del commercialista. E' il tema del convegno in programma domani 4 giugno (ore 15) nell'aula Ciardiello dell'Università del Sannio, in via delle Puglie.

Appuntamento organizzato dall'Unisannio, con i professori Giuseppe Marotta e Arturo Capasso, e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento, con l'intervento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha istituito il gruppo di lavoro Economia del 'Made in Italy', di cui fanno parte i dottori Fabio Cigna, Erminia Cuomo, Laura Fabbri, Carmela Murdaca, Mina Piemontese, Liliana Speranza.

Dopo i saluti del rettore Filippo de Rossi, di Giuseppe Marotta, direttore Dipartimento di Diritto economia management e metodi quantitativi, Fabrizio Russo, presidente Ordine dottori commercialisti, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente della Camera di commercio Antonio Campese, la prima tavola rotonda su “Trasformazioni del comparto agroalimentare e impatto su società e mercati”. Introdotta dal professore Giuseppe Marotta e moderata da Giuseppe Laurino (componente Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e referente Commissione Economia del 'Made In Italy', prevede gli interventi, oltre che di Laurino, di Concetta Nazzaro (Unisannio), Michele Pisante (Università di Teramo - Consiglio di presidenza Cluster Agrifood), Filippo Liverini (presidente Confindustria Benevento- presidente Cda Mangimi Liverini s.p.a.), Floriano Panza (capofila Sannio Falanghina: Città europea 2019) Concetta Pigna (vicepresidente La Guardiense - Accademica dei Georgofili), Libero Rillo (presidente Cda Sannio Consorzio Tutela Vini).

La seconda tavola rotonda si occuperà invece di “Modelli di governance dell’agroalimentare. Nuove prospettive e ruolo della finanza”. Introdurrà Arturo Capasso (Unisannio), a moderare sarà Achille Coppola (segretario Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e referente Commissione Economia del 'Made In Italy'), che interverrà al pari di Matteo Rossi (Unisannio), Cosimo Rummo (presidente e ad Pasta Rummo s.p.a.), Pasquale Russiello (The Fintech Side), Vertis Sgr. Testimonianze: Francesco Savoia (Caseificio Savoia), Alexia Capolino Perlingieri (Azienda Agricola Capolino Perlingieri). L’evento è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili.