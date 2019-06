Campo da rugby, "i lavori per l'Universiade l'hanno distrutto" FOTO | Al Pacevecchia opere non completate, crepe nei muri e mattonelle divelte, l'ira di Palumbo

L’Universiade è alle porte. Quando viene scelta una determinata località per lo svolgimento di questa importante manifestazione sportiva, spesso ci si frega le mani per i vantaggi strutturali che essa comporta. Benevento è tra le città che l’ospiteranno. Oltre ai lavori che hanno interessato il Ciro Vigorito, è opportuno evidenziare cosa sta accadendo al Pacevecchia, impianto utilizzato dal Benevento Rugby.

Da possibile beneficio, in questo caso l’Universiade è diventata una sorta di maledizione. Gli interventi realizzati alla struttura stanno causando più danni che altro. Basta effettuare un tour negli spogliatoi per trovarsi di fronte a scene a dir poco raccapriccianti: le pareti, ritinteggiate soltanto sei mesi fa, sono completamente da rifare, dato che si sono venute a creare delle crepe che ne causano la vistosa caduta di pezzi di pittura e intonaci, creando polvere e sporcizia sul pavimento. Come da progetto sono stati creati degli ambienti riservati ai sanitari, ma le nuove opere murarie presentano delle rotture causate dall’umidità. Le mattonelle poste all’interno degli spogliatoi sono posizionate in maniera errata con la presenza di un evidente e imbarazzante dislivello.

Tali problematiche sono presenti in tutti gli ambienti interessati dai lavori. All’esterno, nei pressi del terreno di gioco, sono stati installati dei pozzetti che fuoriescono dal terreno di circa 20 cm, i quali – nascosti tra la vegetazione – possono causare dei seri problemi d’incolumità. Le stesse torri faro, che dovevano essere posizionate lungo il recinto di gioco, sono state lasciate a terra in attesa dei preventivati interventi. Nei pressi delle stesse non mancano numerosi rifiuti lasciati sul posto dagli operai e non smaltiti dall'impresa.

Insomma, questi “presunti” lavori effettuati al Pacevecchia non hanno portato quei benefici che ci si aspettava. Tra un mese inizierà l'Universiade e se non verrà risolta la situazione, il biglietto da visita che lascerà la città di Benevento sarà davvero spiacevole, creando quindi una beffa atroce per uno sport che da anni porta in alto il nome del Sannio nei massimi campionati nazionali.

Affranto il presidente del Benevento Rugby Rosario Palumbo: "Avevamo un impianto in regola con ogni prescrizione, ma questi lavori l'hanno distrutto".