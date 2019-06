Giovani e lavoro. Mastella: serve un grande piano dell'Europa Il sindaco è intervenuto al convegno promosso dalle Acli Provinciali in Camera di Commercio

“Sviluppare possibilità e opportunità per i giovani”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella analizza una situazione che si connota per dati disastrosi: “Ogni anni 3miliardi vengono spesi fuori dal Sud per giovani del centro Sud che studiano al Nord e ci sono due miliardi di ragazzi che vanno all'estero. Occorre un piano”.

Il primo cittadino è intervenuto all'incontro “La cultura del lavoro e il lavoro generato dalla cultura”. L'analisi delle risorse territoriali per lo sviluppo al centro dell'incontro promosso presso la sala convegni della Camera di Commercio di Benevento dalle Acli Provinciali e con il patrocinio della Camera di Commercio.

“A differenza di quanto sosteneva Tremonti – prosegue Mastella – con cultura e turismo danno lavoro ma certo non ci si possono attendere numeri capaci di colmare la crisi che esiste sul territorio. Credo che occorra, invece, un grande piano di intervento dell'Europa che crei il lavoro che ora, invece, manca”.

Cultura e valorizzazione delle risorse del territorio al centro dell'incontro delle Acli per il quale il Presidente Danilo Parente ha spiegato: “Da tempo affrontiamo il tema del lavoro e in questa occasione guardiamo alle opportunità che derivano dalla cultura e dal turismo in termini occupazionali ed economici. Abbiamo coinvolto in questo percorso le parti sociali, le scuole e l'università. I recenti studi sulle opportunità derivanti dalla cultura aprono un ventaglio di opportunità che ritroviamo anche nelle esperienze promosse come Acli Provinciali sul campo”.

“La Camera di Commercio si è impegnata in termini di promozione del territorio e delle risorse, nonostante le difficoltà di bilancio – ha spiegato, invece, Aurelio Grasso, vicepresidente della Camera di Commercio - In modo particolare abbiamo guardato per il settore vitivinicolo sulla scia di Sannio Falanghina, Città Europea del vino 2019. Rispetto al lavoro abbiamo sostenuto progetti di alternanza scuola lavoro perchè riteniamo importante formare i futuri cittadini alla cultura e al rispetto del lavoro ritrovandone il vero valore”.