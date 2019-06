30^ Summer Universiade, domani la presentazione a Benevento Alle 16 a Palazzo Mosti

Sarà presentata domani pomeriggio a Benevento l'Universiade. Prende il via, infatti, il tour dell’Universiade nei capoluoghi della Campania che accoglieranno la 30^ Summer Universiade in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutto il territorio della regione.

Domani, mercoledì 5 giugno, il Comitato organizzatore incontrerà le Istituzioni locali irpine alle ore 12.00 a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, e quelle sannite alle ore 16.00 a Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento.

Giovedì mattina, alle ore 11.00, appuntamento con i rappresentanti delle Istituzioni di Terra di Lavoro nell'aula consiliare del Comune di Caserta, mentre venerdì 7 giugno, alle ore 9.30, ultima tappa del tour nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

Obiettivo degli incontri è illustrare alle autorità locali, ai Dirigenti Scolastici, agli organi di informazione e alle associazioni sportive tutte le promozioni e le agevolazioni previste dal Comitato organizzatore allo scopo di garantire la massima partecipazione dei cittadini e degli studenti all’evento multidisciplinare più grande al mondo dopo le Olimpiadi. Il Comitato consegnerà, inoltre, promocard per l'ingresso gratuito alle competizioni destinate agli allievi over 18, e farà il punto della situazione sugli impianti del territorio che saranno sede di gara.

Il Comitato organizzatore, oltre a stabilire prezzi assolutamente accessibili, ha previsto una serie di vantaggi per i più giovani: per gli under 18, gli over 65 e gli studenti universitari saranno gratuite (anziché 3 euro) le gare di qualificazione, mentre le finali costeranno 3 euro anziché 5 (previsto anche un pacchetto family - due adulti e due bambini under 18 - a 14 euro). Riduzioni anche per la cerimonia inaugurale, in programma il 3 luglio allo Stadio San Paolo: per under 18, over 65, delegazioni sportive, studenti universitari, associazioni sportive e militari prezzo ridotto a 5 euro anziché 15, oltre al pacchetto family a 36. La Cerimonia di chiusura a Piazza del Plebiscito, prevista il 14 luglio, è invece gratuita per tutti.

Domani, inoltre, l’ambassador Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sidney 2000, visiterà le Residenze Universitarie del Campus di Fisciano che dal 27 giugno - giorno in cui i Villaggi degli Atleti apriranno le porte alle delegazioni - ospiteranno 1900 atleti di calcio e tiro con l’arco. A seguire, il tour continuerà al CUS Salerno di Baronissi dove si terranno, dal 3 al 9 luglio, le gare di scherma. Rosolino parteciperà poi all’incontro con la Provincia di Avellino, in programma domani, e visiterà il PaladelMauro, dove si disputeranno le competizioni e le finali del torneo di basket maschile e femminile.