Imprese agricole e accesso al credito, focus promosso da Cia Domani l'iniziativa a Benevento

"L'accesso al credito deve essere semplice: agevolare le piccole imprese agricole significa agevolare il territorio". Sarà questo il tema al centro del seminario promosso da Cia Campania dal titolo “Lo strumento finanziario per l’accesso al credito a favore delle aziende agricole. Garanzia Ismea” in programma domani, mercoledì 5 giugno, a Benevento presso il Palazzo Cia. "Verranno presentati - spiegano gli organizzatori - tutti i servizi e le agevolazioni di Ismea a favore dell’accesso al credito delle Pmi agricole". Parteciperanno Raffaele Amore, presidente di AOS – Associazione Olivicoltori Sanniti, Liana Agostinelli, presidente di Agia – Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, Fabio Di Sauro, Responsabile Credito Lfs, Mario Emanuele Capellini, responsabile credito di Cia Nazionale, Simone Ambrosi, coordinatore commerciale di Lfs, Mario Grasso, direttore di Cia Campania, Fabrizio Failli, Responsabile Garanzie e Finanza di Ismea. Le conclusioni saranno affidate ad Alfonso del Basso, direttore di Cia Benevento e Alessandro Mastrocinque, presidente di Cia Campania. L'obiettivo, come spiega Alessandro Mastrocinque è quello di "offrire agli imprenditori agricoli la possibilità di conoscere e approfondire nel dettaglio tutte le garanzie cui hanno diritto".