Comitato Santa Clementina ridona decoro ai monumenti | FOTO A breve protocollo d'intesa con la Soprintendenza. Rocco: "Monumenti unico volano economico"

L'amministrazione è assente, quindi ci pensiamo noi a ridonare decoro ai nostri quartieri e all'importantissimo monumento storico del Ponte Leproso, proprio in vista della candidatura Unesco della via Appia antica”. Non usa mezzi termini Claudio Rocco, del comitato di quartiere santa Clementina per denunciare l'immobilismo del Comune anche e soprattuto a tutela dell'immenso patrimonio artistico e culturale di Benevento. “Solo con il caso dei due turisti inglesi rimasti 'perplessi' per le condizioni in cui fino a ieri versava il Ponte Romano, il Comune ha inviato due operai a tagliare le erbacce sul selciato dell'antico manufatto. Nonostante questo oggi siamo qui a pulire non solo il ponte ma tutta l'area di Santa Clementina e oltre. I monumenti sono la storia ed oggi rappresentano – ha rimarcato Rocco – l'unico volano turistico per il Sannio. Per questo motivo non si può operare a macchia di leopardo ma bisogna curare ogni zona, maggiormente i percorsi turistici”.

In cantiere, il comitato Santa Clementina ha un protocollo d'intesa che a breve potrebbe stilare con la Soprintendenza dei beni culturali e storici di Caserta. “Con la Soprintendenza vogliamo siglare un accordo per la manutenzione di tutti i monumenti anche in vista dell'Appia Antica patrimonio dell'Unesco”.

Dopo gli interventi di oggi, l'area è pronta anche per ospitare l'avvio della manifestazione “La contesa di Sant'Eliano” a cura dell'associazione Benevento Longobarda che prenderà il via domani proprio dal Ponte Leproso. Una cospicua quantità di rifiuti e decine e decine le bottiglie di plastica e vetro sono stati recuperati nei pressi del ponte e lungo le sponde del fiume Sabato.