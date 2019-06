Corpus Domini, don Nicola illustra le novità Si parte domani e si conclude con la processione di domenica

DoN Nicola De Blasio, parroco di San Modesto, interviene illustrando le celbrazioni di quest'anno del Corpus Domini: "In occasione della solennità del Corpus Domini si porta in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un'ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento. Mi piace riportare le parole del discorso che San Giovanni XIII, il Papa Buon, fece a conclusione della Processione Eucaristica svoltasi a Roma il 28 maggio 1959

«Nel Corpus Domini non solo v'è un richiamo al Figlio di Dio come creatore, redentore e fratello nostro; ma è richiamo a Gesù per la virtù del grande mistero Eucaristico divenuto il nutrimento spirituale più prezioso della vita umana.»

Queste parole profetiche, pronunciate da Papa Roncalli 60 anni fa, diventano di monito nel nostro contesto attuale e ci fanno prendere coscienza di quanto ci siamo allontanati dalle nostre radici, culturali e valoriali, per intraprendere cammini “virtuali” che ci hanno fatto passare: dall’essere comunità di persone in relazione, dall’essere famiglia e comunità, diventando “virtual community” dove, le relazioni, non si basano più sulla conoscenza e l’incontro, il dialogo diventa sempre più scontro e violento e l’egoismo personale, o di parte, ha preso il sopravvento sulla solidarietà ed il bene comune.

«O Gesù benedetto, adorato, santo! Accogli dal trono della tua Eucaristica dimora, dal mistero del tuo grande Sacramento, l'omaggio dei figli di Roma, l'omaggio di tutti i figli della Chiesa cattolica. Benedici a questa città, a tutti gli ordini che la compongono nel triplice orizzonte religioso, civico, sociale: come tu la volesti nelle tue provvidenziali disposizioni. Ecco. Secondo le parole del Salmo 19: Noi tutti ci allietiamo in te. Mantieni in tutti noi il triplice dono della unità, della libertà e della pace: mantienilo alla felicità ed alla prosperità del mondo intero. A te, Gesù Eucaristico, noi leviamo ancora e sempre i nostri cuori, le nostre braccia, le nostre bandiere. Sii dunque sempre luce, soavità e benedizione per tutti. La tua Madre benedetta, che ci lasciasti come Madre nostra, a noi si unisce nella invocazione e nel canto.» (San Giovanni XXIII)



Via aspettiamo numerosi per vivere come comunità parrocchiale, rionale, cittadina, questo momento di fede di lode. Ci saranno Sacerdoti parroci di comunità della nostra diocesi che ci aiuteranno a conoscere sempre meglio il grande dono dell’Eucaristia nei giorni del Triduo 6-7-8 Giugno alle ore 18:30 e Domenica 9 alla Processione del SS. Sacramento che inizierà alle ore 19:30, dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica delle 18:30".