Affermazione del Liceo Guacci ai Giochi della Chimica 2019 Studente nei primi dieci posti nella finale nazionale

Continua il successo dello studente Angelo Antonio Cavuoto della classe V, sezione B, dell’indirizzo di Scienze Applicate. Dopo aver già vinto lo scorso anno i giochi regionali della Chimica, nella categoria B, anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati. Dopo essersi classificato terzo nella selezione regionale, è giunto nei primi dieci posti nella finale nazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Aula Magna della Facoltà di Farmacia della Università Federico II di Napoli, dove Angelo Cavuoto è stato accompagnato dalla sua docente di chimica Antonietta Stefanelli.

Allo studente e alla professoressa le congratulazioni, dell’intero corpo scolastico, per il lusinghiero risultato conseguito, espressione del valore che i docenti conferiscono al vivere l’esperienza scolastica in modo integrale e arricchente. Il Liceo Guacci conferma di essere una scuola di eccellenza, in molteplici campi, da quello umanistico a quello scientifico, da quello musicale ad altri settori formativi, per i quali i riconoscimenti non mancano per gli studenti più attivi e motivati.