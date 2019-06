Nuova pista ciclabile, approvato il progetto Consentirà di collegare quelle già realizzate con quelle in corso di realizzazione

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamani il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro.

Il progetto prevede la costruzione di pista lunga circa 5,9 km che si inserisce pienamente nei progetti di mobilità sostenibili sinora realizzati dal Comune di Benevento, e cioè la tratta di pista ciclabile sul Lungosabato Riccardo Bacchelli (collegata tramite un ponte ciclopedonale al Lungosabato Don Emilio Matarazzo) e la pista ciclabile in corso di realizzazione sul Lungosabato Don Emilio Matarazzo.

Il progetto approvato stamani parte, infatti, dal Lungosabato Don Emilio Matarazzo e passa per via Mario Pascucci e via Santa Colomba. Prosegue, poi, lungo la Rotonda degli Atleti per svoltare su via Girolamo Vitelli fino a raggiungere la Spina Verde. Successivamente attraversa via Napoli e prosegue fino a via De Rienzo e via Piccinato. Da via De Rienzo prosegue verso il Ponte Leproso e lungo via Antico Sannio fino all’ingresso del Parco Archeologico Cellarulo, dove è già presente un percorso ciclabile da ristrutturare. L’attraversamento del Parco Cellarulo termina, quindi, su via Francesco Campagna, dove la pista ciclabile continua fino a piazza Vittorio Colonna.