Universiade, presentati gli eventi made in Sannio Il 24 giugno il passaggio della torcia a Benevento lungo il percorso dei quattro imperatori

Al via oggi il tour dell’Universiade nei capoluoghi della Campania che accoglieranno la manifestazione in programma dal 3 al 14 luglio. Questo pomeriggio a Palazzo Mosti la presentazione degli eventi che coinvolgeranno Benevento e provincia. Una manifestazione che vede la Campania protagonista e che punta a coinvolgere sempre più persone partendo dallo sport. Come evidenziato dall'architetto Vincenzo Genovese: “Abbiamo voluto fortemente legarla al territorio sia nella scelta degli impianti sia nelle scelte dei villaggi che ospiteranno gli atleti e nelle persone che collaborano alla realizzazione di questo evento”. Grande attenzione al capitale umano oltre che agli impianti sportivi. Circa settanta quelli coinvolti in Campania e che in questi mesi sono stati oggetti di numerosi lavori: “Un evento che ci ha permesso di chiudere 70 cantieri nel temine del 31 maggio”.

Attenzione, dunque, rivolta non solo allo sport che diventa l'espediente narrativo per raccontare i territori campani coinvolti nel corso dell'edizione 2019 e che si spera possa rappresentare un'importante vetrina anche per il Sannio: “Un'occasione importante, Benevento è pronta – ha assicurato il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro – a partire dal passaggio delle fiaccola il 24 giugno”. Appuntamento per il quale si auspica il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e che darà il via alla manifestazione anche nel Sannio.

La torcia olimpica nel capoluogo sannita attraverserà il percorso storico dei quattro imperatori. Come evidenziato dal presidente provinciale del Coni, Mario Collarile: “Abbiamo un patrimonio archeologico importante, per cui partendo dal Teatro Romano percorreremo il circuito dei quattro imperatori fino ad arrivare alla Rocca dei Rettori per poi riscendere all'Arco di Traiano”. Saranno nove i tedofori a Benevento che porteranno la torcia lungo il percorso, si tratta di Francesca Boscarelli, Marco Tremigliozzi, Alessandro Bruno, Domenico Meccariello, Teodorico Caporaso, Rossano Pasquino, Alessandro Valente, Giovanni D'Onofrio e Marianna Iadarola.