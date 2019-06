Vigili del fuoco in campo con Pompieropoli per i più piccoli Imparare a riconoscere, affrontare e ad evitare i pericoli

Continuano gli incontri dei Vigili del Fuoco di Benevento per i progetti tesi a divulgare la cultura della sicurezza nelle scuole. Numerosi sono stati gli appuntamenti organizzati dai Vigili del Fuoco di Benevento e dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo con l'occhio proteso alla celebrazione degli 80 anni del Corpo Nazionale.

I giovani alunni si sono lasciati coinvolgere dai racconti dei Vigili del Fuoco, dalle filastrocche per imparare facilmente le regole di buon comportamento, dai filmati sui pericoli in casa, nei boschi, a scuola. Gli studenti hanno imparato cosa significa prevenzione e attraverso il gioco hanno imparato a scegliere quali dispositivi di protezione individuale servono per ogni azione che si affronta. Da tutta l'esperienza svolta insieme si è scoperto che il pompiere, grazie a tanto studio, addestramento, formazione, sana alimentazione e regolare attività fisica, veramente paura non potrà mai avere, così come deve essere per ogni piccolo pompiere che è diventato tale dopo l'esperienza con i Vigili del Fuoco.

Per gli incontri con i bambini oltre 20 i plessi scolastici raggiunti nei mesi di aprile e maggio con circa 750 presenti oltre agli insegnanti. La Pompieropoli alla scuola San Filippo Neri, nel centro antico di Benevento, ha visto la partecipazione di oltre 250 ragazzi della primaria.