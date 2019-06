Città europea del vino, l'ambasciatore del Taiwan nel Sannio Questa mattina l'incontro a Palazzo Mosti, domani convegno a Solopaca su commercio internazionale

Guarda ai mercati internazionali la visita dell'ambasciatore del Taiwan, Andrea Sing-Ying Lee, promossa nell'ambito di Città Europea del Vino. Questa mattina l'incontro a Palazzo Mosti con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, alla presenza delle altre fasce tricolore della Valle Telesina, prima di proseguirà con il tour che lo porterà alla scoperta della provincia sannita.

Da poche ore giunto nel Sannio, l'ambasciatore si è detto entusiasta di visitare Benevento e la sua provincia: “Sono arrivato da poco – ha commentato subito dopo l'incontro con il primo cittadino del capoluogo sannita – e sono molto onorato di conoscere e visitare questa importante città. Una città di spettacolo, una città del vino, dove la gente lavora molto per portare avanti la vita economico sociale. Per me è un onore conoscere questi posti per la prima volta e spero di poter lavorare insieme dal punto di vista economico e culturale”.

L'iniziativa, promossa dal comune di Solopaca nell'ambito di 'Città Europea del Vino, proseguirà alla scoperta del territorio sannita e si spera possa rappresentare l'avvio di importanti collaborazioni per il futuro: “L'ambasciatore è stato invitato per due giorni dal nostro comune – ha spiegato il sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione – per fargli visitare il nostro territorio e mostrargli i paesi di città Europea del Vino affinché possa rendersi conto che il riconoscimento che abbiamo ottenuto rappresenta un'eccellenza”. L'auspicio dunque è di avviare importanti collaborazioni internazionali: “Dobbiamo affacciarci oltre i confini per mostrare il nostro territorio”, ha evidenziato il primo cittadino del comune della Valle Telesina annunciando “per questo pomeriggio una visita guidata nelle cantine di Solopaca, domani invece ci sarà prima la visita negli altri comuni e nel pomeriggio il convegno sul turismo e sul commercio internazionale alla presenza dell'ambasciatore proprio per far conoscere il vino e le nostre eccellenze in tutto il mondo”.