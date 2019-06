Studenti 'sentinelle di bellezza' per la Torre della Biffa "Trasformiamola nella Torre di avvistamento per uccelli in migrazione"

Studenti 'sentinelle della bellezza' scendono in campo a tutela dell'importante patrimonio artistico culturale di Benevento. Ed ecco allora che questa mattina nello spazio antistante l'antica Torre della Biffa in via Posilippo è stata allestita una suggestiva installazione artistica – temporanea per richiamare l'attenzione di cittadini e istituzioni sul valore dell'antico monumento.

Un progetto promosso dalla scuola secondaria di primo grado del convitto nazionale 'Giannone' in collaborazione con il liceo artistico 'Virgilio' e che punta soprattutto alla sensibilizzazione verso l'importanza dei monumenti del territorio: “E' un progetto – ha spiegato Marina Mupo, rettore del Convitto nazionale di Benevento - che nasce da un preciso decreto che riguarda il Piano triennale delle Arti, con cui il ministero dell'Istruzione ha deciso di sollecitare le scuole ad attivare sul territorio laboratori d'idea per cercare di tutelare il patrimonio artistico-culturale delle città. A Benevento abbiamo una città ricca di monumenti e abbiamo scelto la Torre della Biffa per cercare di calamitare l'attenzione su questo monumento”.

Il progetto 'Beauty Guards' (sentinelle della bellezza) è stata realizzato in rete con il contributo di enti e associazioni come la Lipu e la Federarchitetti di Benevento. L'installazione di questa mattina rappresenta il punto d'arrivo di un percorso di formazione che ha coinvolto gli studenti dei due istituzioni cittadini, che hanno progettato l'installazione immaginando una possibile nuova destinazione d'uso dell'antica torre: “Questa bellissima installazione – ha commentato il rettore del Convitto - vuole essere anche un suggerimento di utilizzare la Torre della Biffa come Torre di avvistamento per gli uccelli in migrazione. Speriamo così di poter contribuire ad insegnare ai ragazzi a guardarsi intorno, conoscere l'ambiente in cui svolgono la loro vita e forse anche a migliorarlo”.