Domani Beneambiente, forum sul tema ambientale Organizzato da Io X Benevento a Palazzo Paolo V

Domani alle 18.30 presso Palazzo Paolo V al Corso Garibaldi (secondo piano – sala rossa), in collaborazione con il Comune di Benevento, l’Asia e la Provincia Di Benevento, si terrà la prima sessione nella quale verrà affrontato il tema dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti. L’obiettivo dell’incontro, organizzato dall’associazione Io x Benevento, è quello di sollecitare l’amministrazione comunale e gli enti preposti affinchè ci possa essere uno sgravio fiscale a vantaggio dei cittadini e un ottimizzazione del servizio, con l’intenzione di istituire un tavolo tecnico permanente per elaborare un progetto di sviluppo per quanto concerne il ciclo dei rifiuti.

All’incontro parteciperanno il presidente dell’associazione Io x Benevento – Giuseppe Schipani; il delegato tutela Ambiente – Paolo Scalise; l’amministratore unico dell’azienda Asia – Donato Madaro; Nicola Boccalone – amministratore unico Irpinia Ambiente; il professore del Dipartimento di Ingegneria Unisannio, Paolo Pepe; Luigi De Nigris - assessore all’Ambiente di Benevento; il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Provincia Antonio Di Maria.