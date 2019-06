Domani passeggiata ecologica Centro storico - Triggio Organizzata dal Comitato di Quartiere e dalla Commissione Ambiente del Comune

Il Comitato di quartiere "Centro storico-Triggio" presieduto da Annalisa Bozzi, con il segretario Salvatore De Gennaro e Massimiliano Luciani, annuncia lo svolgimento della passeggiata ecologica organizzata per domani in collaborazione con la Commissione Ambiente del Comune di Benevento grazie al contributo del presidente Romilda Lombardi.

L'appuntamento è per le 10 innanzi al Bue Apis, dove ad attendere i partecipanti ci sarà il professore Francesco Morante, Presidente dell'Archeoclub, che illustrerà gli avvenimenti storici del quartiere e narrerà inediti accadimenti del passato. Lungo il percorso, che condurrà in luoghi sconosciuti ai più, ci si potrebbe imbattere in personaggi che “incantano” grazie all'Associazione Culturale LADEBH.