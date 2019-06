Direttore generale Provincia esterno, i dubbi della Flp De Nigris: "Potrebbe causare un ulteriore aumento di spesa"

La FLP Funzioni Locali prendendo atto della Delibera n. 101 del 17.05.2019, concernente la modifica della struttura organizzativa della Provincia, rileva “come nello stesso atto deliberativo Il segretario generale dell'Ente abbia posto delle condizioni di vincolo nel parere espresso, oltretutto 'sfavorevole' che risulta per la nomina di un 'Direttore Generale' esterno alla Provincia, rappresentando che – spiega De Nigris - potrebbe creare anche un aumento di spesa senza ricevere alcuna utilità sulla modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente e che comunque alle politiche di spending review".

La FLP Funzioni Locali rammenta che “con la Legge della Quota 100 applicata nel pubblico impiego c'è uno svuotamento di personale ancora oggi non sostituito che potrebbe creare non poche difficoltà di organizzazione e funzionalità dei servizi pubblici essenziali, anche per i vincoli di spesa previsti nell'attuale finanziaria”.

Secondo il sindacato “comunque non sarebbe utile istituire presso la Provincia di Benevento una nuova figura di Direttore Generale (esterna) all'Ente, in quanto, potrebbe causare un ulteriore aumento di spesa sia all'Ente che alla stessa collettività amministrata”.