Aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale "Mario Zerella" Ecco le modalità per iscriversi

L’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, rende noto che sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Mario Zerella” per l’anno scolastico 2019/2020. I posti a disposizione sono 40, decurtati di 7 posti per i bambini già frequentanti aventi diritto di riconferma, e 4 per la riserva del 10% da destinare al Servizio Sociale di Base di questo Ente.

I restanti 29 posti disponibili e a bando sono così ripartiti: 19 posti per il reparto lattanti (3-12 mesi) e semi divezzi (13-24 mesi) e 10 posti per il reparto divezzi (25-36 mesi).

Saranno ammessi i bambini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il terzo anno, il cui nucleo familiare risulti residente nel Comune di Benevento.

Per i residenti in altri comuni, sarà formulata una apposita graduatoria, che seguirà i medesimi criteri indicati nella griglia di valutazione sociale ed in quella di valutazione fiscale (reddito ISEE), a cui sarà dato seguito, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nel Comune di Benevento.

Le domande di ammissione e riammissione e le dichiarazioni, rese sugli appositi moduli, dovranno essere

consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Ente- sito in Viale dell’Università n.10- 82100 Benevento o fatte pervenire a mezzo pec: servizisociali@pec.comunebn.it, entro il 5 luglio 2019.

L’Amministrazione pubblicherà le ammissioni entro il 22 luglio 2019, formulando le relative graduatorie.

I soggetti ammessi a fruire del servizio Asilo Nido riceveranno tramite sms, al numero di cellulare rilasciato in fase di partecipazione al bando, un codice di attivazione per accedere all’App SpazioScuola mediante la quale sarà possibile gestire, attraverso il sistema PagoPa, i pagamenti della retta mensile.

Coloro che non rientreranno tra i posti disponibili verranno inseriti in una lista di attesa da cui attingere nel caso di rinuncia alla frequenza del nido degli aventi diritto in base alla disponibilità della sezione di appartenenza (lattanti, semi divezzi e divezzi). L’ammissione è subordinata alle vaccinazioni previste dalla legge.

L’avviso e lo schema di domanda possono essere ritirati presso: Asilo Nido Comunale “Mario Zerella” sito in Via Fratelli Rosselli; Ufficio Relazioni con il Pubblico – sito alla Via Del Pomerio; Settore Servizi al Cittadino, sito al Viale dell’Università 10. Inoltre, i suddetti modelli, sono anche disponibili sul sito del Comune www.comune.benevento.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Settore Servizi al Cittadino al numero 0824/772683 – negli orari di ufficio e di ricevimento al pubblico e presso l’Asilo Nido Comunale “Mario Zerella”- sito in Via Fratelli Rosselli- telefono 0824/51415.