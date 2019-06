Piano trasporto pubblico. La Uil: "Va approvato urgentemente" Pagliuca: "Storia infinita" e invita sindaco e giunta a verificare il perchè del blocco

“Dopo cinque mesi, intervallati da pomposi proclami, ancora nessuna novità sul piano di Ottimizzazione presentato al Comune di Benevento dalla Trotta Bus, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale da quasi due anni in città, dopo aver rilevato l’azienda Amts”.

Così Cosimo Pagliuca, segretario generale aggiunto della Uil Trasporti che ripercorre l'annosa vicenda caratterizzata anche da ritardi nei pagamenti delle spettanze.

“Le sigle sindacali – ricorda Pagliuca - avevano dato il loro parere positivo al piano, a gennaio scorso, presentando proposte, accettate dalla Totta Bus e dai rappresentanti del Comune di Benevento. Le stesse ritenevano e ritengono ancora oggi, che il piano è di grande attualità per il Trasporto pubblico a Benevento, in quanto si incrementeranno i servizi resi ai cittadini ampliando e offrendo nuove corse in centri nevralgici della città, purtroppo sono costretto a verificare che di questo piano se ne è persa traccia”.

La Uil Trasporti ritiene “che c’è qualche potente di turno, che maldestramente sta cercando di insabbiare il tutto. Occorre rammentare a costui che, perfino la regione Campania, ostica su certi argomenti, ha dato il suo beneplacito a questo investimento in termini sia economici che riqualificante per i lavoratori, fermi al contratto part/time oramai da più di 10 anni.

Si ritiene necessario, urgente e indifferibile – conclude Pagliuca - che il dirigente del settore Ambiente e Mobilità, Andrea Lanzalone dia il suo parere, positivo o negativo che sia, in modo che una volta per tutte si metta la parola fine a questa vicenda. La Uil Trasporti, invita pertanto il sindaco e gli assessori preposti a verificare in quale meandro si è bloccato questo benedetto piano di Ottimizzazione, colonna portante del Trasporto pubblico nella città di Benevento”.