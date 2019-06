Depuratore, Mastella chiama Costa Presto un incontro insieme al commissario di Governo, Enrico Rolle

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha telefonato al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al quale ha ricordato le difficoltà della città di Benevento, tra i pochi capoluoghi italiani privi di depurazione. Gli ha fatto, altresì, presente come questo comporti una qualità di servizi che non è compatibile con gli standard europei e che per risolvere questo storico problema non bastano le risorse comunali. il ministro si è impegnato a ricevere il sindaco insieme al Commissario di Governo, Enrico Rolle, alla conclusione dell'iter parlamentare dello Sbocca Cantieri per definire le modalità degli interventi.