Città Spettacolo, 40 artisti attesi per la residenza teatrale Si parte domani al De Simone: una full immersion di otto giorni sul 'Mercante di Venezia'

Oltre 350 le richieste pervenute da tutta Italia per partecipare alla 'Residenza Teatrale' che prenderà il via domani al teatro De Simone di Benevento per una full immersions di otto giorni sul 'Mercante di Venezia' di Shakespeare, che andrà in scena nell'ambito della prossima edizione di 'Città Spettacolo'. Questa mattina a Palazzo Paolo V la presentazione dell'iniziativa con il direttore artistico, Renato Giordano, l'assessore al Turismo e Spettacoli del comune di Benevento, Oberdan Picucci e la coreografa Saveria Cotroneo.

“Abbiamo avuto oltre 350 richieste - ha rilevato Giordano - da cui abbiamo selezionato le 40 persone che parteciperanno alla residenza fino al 16 giugno per una full immersion di otto giorno, durante i quali ci sarà anche Nello Mascia che terrà due lezioni a Benevento e sarà poi Shylock nel Mercante”.

Tante, dunque, le persone attese da domani nel Sannio per un primo evento legato alla prossima edizione di 'Città Spettacolo'. Un'edizione particolarmente attesa visto che quest'anno ricorre il 40esimo anniversario della kermesse: “Mi fa piacere cominciare a produrre qualcosa per Città Spettacolo che non finisca qui, ma che possa andare avanti e magari andare a Roma”. Kermesse che, come assicurato dal direttore artistico in conferenza “sarà una festa proprio per celebrare i 40 anni di Città spettacolo”. Di qui anche l'annuncio di “un docufilm per raccontare il festival in questi quarant'anni”, quindi l'impegno ad “invitare i protagonisti di 40 anni di festival”.

Dallo spettacolo alla promozione turistica e culturale del territorio, quindi, viste le tante presenze attese da domani a Benevento: “Un evento che richiama personalità da fuori – ha sottolineato l'assessore Picucci - ed è la prova tangibile che il marchio 'Città Spettacolo' ormai supera i confini cittadini e richiama attenzione da altre regioni, diventando così anche un modo per intercettare nuovi flussi di persone in città. Apriamo con questa prima iniziativa legata alla prossima edizione del festival, che ricordiamo è giunto alla 40esima edizione e sarà sicuramente di caratura maggiore rispetto alle precedenti perché è giusto che un'edizione così importante venga adeguatamente celebrata. Ci sono tutti i presupposti perché questa estate Benevento torni ad essere protagonista della vita culturale e spettacolare italiana”. Grande attesa, quindi, ma ancora tanto mistero sul nome del big che avrà il compito di aprire questa 40esima edizione: “Vi posso solo assicurare che non sarà Giorgia, come invece era trapelato qualche tempo fa”, ha rivelato in chiusura Renato Giornato.