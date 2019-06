Manifestazione a Roma della Uil Pubblica amministrazione I caschi rossi chiedono maggiori attenzioni al Governo. presente la delegazione sannita

“Adeguate risorse per il rinnovo dei contratti, contrastare i provvedimenti del governo, che colpiscono in maniera iniqua le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici, concretizzare un piano straordinario di assunzioni e procedere al rafforzamento del welfare in termini di qualità dei servizi”.

Queste le richieste della Uil Pa che ieri a Roma ha manifestato contro la politica del governo. Presenti anche i lavoratori della Uil Pa Vigili del fuoco sanniti e degli altri settori pubblici. Tutti uniti per chiedere al Governo 'gialloverde' maggiori attenzioni per il pubblico impiego.

L'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione con la Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco chiedono che si torni a lavorare per i Vigili del Fuoco “che - spiegano dalla Uil Pa - ancora oggi versano in una situazione inaccettabile con mezzi ed attrezzature vecchie”. I caschi rossi della Uilpa chiedono anche maggiori tutele assicurative in caso di infortunio e per le malattie professionali”.