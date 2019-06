Fido Park. Sguera: "Medierò tra Comune e associazione" "Garantire sia i diritti dei proprietari dei beni immobili sia la prosecuzione dell'attività"

“Nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra il Comune di Benevento e l’associazione “Fido Park”, è opportuno impegnarsi per trovare ogni soluzione idonea a garantire sia i diritti dei proprietari dei beni immobili ubicati in viale Martiri di Nassyria e sia la prosecuzione dell’attività svolta dal gestore del “Fido Park” che, da tempo, ha attrezzato l’area comunale di che trattasi avendola resa fruibile dai cani e dai loro padroni in assoluta sicurezza”.

Così il consigliere comunale Vincenzo Sguera interviene in merito ai rapporti tra il Comune e chi gestisce il Fido Park di Benevento.

“Sarà mia cura, nella qualità di consigliere comunale, cercare di mediare tra le parti in causa, al fine di trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione per tutte le parti coinvolte nella vicenda, anche in considerazione del fatto che lo spazio oggi gestito dall’associazione “Fido Park” era precedentemente alla mercé di chiunque, in quanto sprovvisto di controllo”.