Cittadini ripuliscono la zona della Pietà | FOTO Si moltiplicano le iniziative dei residenti costretti a scendere in strada in nome del decoro

Cittadini in azione per ripulire la zona urbana che si estende tra Santa Maria degli Angeli, via Pietà e Rampa San Barbato. Iniziativa di alcuni residenti che, stufi delle continue segnalazioni fatte al Comune ma cadute nel vuoto per fa tagliare le erbacce e ripulire dalla spazzatura, si sono armati di scope, decespugliatori ed altra attrezzature messe a disposizione dal giovane Samuel Fusco ed hanno ripulito varie zone del rione Pietà. L'Asia ha fornito guanti e sacchetti per raccogliere l'immondizia ed alcune attività commerciali di via Pietà e via dei Mulini hanno invece fornito scope ed altre attrezzature per permettere la pulizia.

Decine i sacchi dei rifiuti riempiti con il materiale raccolto: erbacce, topi morti, siringhe – anche nei pressi della scuola e della vicina Università di Economia – bottiglie di plastica e cartacce. Tutto ripulito da sole sette persone che lanciano anche un appello agli altri residenti affinchè per la prossima giornata ecologica partecipino più persone possibili.