Stretta sulla movida, Bosco: più controlli per il centro Nuovo personale e immagini della videosorveglianza migliorate. Più severità anche per le bici

Circa una settimana fa la denuncia lanciata dal comitato di quartiere centro storico (leggi qui), poi la posizione dei commercianti (leggi qui). Ora il Prefetto Cappetta convoca per domani il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la questione movida nel centro storico di Benevento che riesplode, puntuale insieme alla bella stagione.

E' allarme sicurezza nel centro storico di Benevento, in particolare nella zona tra piazza Arechi e Piazza Piano di Corte dove bar e locali si susseguono tra i vicoli.

Si cercherà una mediazione tra le esigenze dei commercianti e quelle dei residenti ma il vice comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco annuncia una stretta sulla movida.

“Già dal prossimo fine settimana intensificheremo i controlli per garantire maggiore sicurezza – spiega e annuncia – da qui al primo luglio avremo sei nuove immissioni in organico: cinque vigili e un ufficiale che porteranno forze nuovo integrando l'organico esistente che è un po' avanti con l'età”.

E sulle telecamere di videosorveglianza Bosco annuncia “E' uno strumento che può aiutarci e lo stiamo migliorando attraverso l'interro di un cavo che permetterà una migliore trasmissione delle immagini (oggi affidate al sistema wirless) che al momento sono poco nitide. In questo modo miglioreremo notevolmente la situazione e potremo dunque controllare anche chi, senza titolo, transita nel centro”.

Stretta anche sull'uso delle biciclette in centro. Nonostante l'ordinanza che vieta il transito ai ciclisti, infatti, in tanti continuano ad utilizzarle lungo Corso Garibaldi. “Domani porterò il problema all'attenzione del Comitato – conclude Bosco – perché si tratta di persone che anche se multate proseguono nel comportamento scorretto. Cercheremo qualche accorgimento ancor più coercitivo per evitarne l'utilizzo scorretto”.