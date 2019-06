Campo pallacanestro della Colonia dedicato a Guido Martinelli Giovedì alle 19 la cerimonia di intitolazione

Giovedì 13 giugno, alle ore 19, presso la Colonia Elioterapica “Francesco Cossiga” di Benevento, si terrà la cerimonia di intitolazione del campo di Pallacanestro al professore Guido Martinelli (deceduto il 3 settembre 2018).

Il Prof. Martinelli è stato attore e promotore proprio su quel campo, della Storia della Pallacanestro cittadina che ha vissuto come giocatore prima, come allenatore e presidente di società sportive poi, dando il suo contributo di lavoro creativo e fattivo a livello Federale sia in ambito Provinciale che Regionale. Con le sue intuizioni e con grande signorilità è stato un reclutatore di intere generazioni di giocatori ed allenatori, indicando a queste persone un indirizzo anche culturale da seguire. Maestro non solo di sport ma di vita.