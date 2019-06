Rifiuti. Lonardo: pronto alla denuncia per disastro ambientale L'ex presidente Asia posta due foto sulla situazione all'ecopunto di Contrada Piano Cappelle

Un attacco durissimo, una nuova denuncia arriva dall'ex numero uno dell'azienda di igiene urbana sannita, l'Asia alla gestione attuale e all'amministrazione Mastella. Dal suon profilo facebook Lucio Lonardo posta due foto di contrada piana Cappelle. Presso l'ecopunto al solito sono ammucchiati montagne di rifiuti. Foto che così commenta: “Dopo aver sentito del convegno sull'Ambiente organizzato dall'Associazione IoXBenevento, siamo andati sul territorio per averne un raffronto de visu della situazione. Ebbene queste foto scattate in prossimità di Villa Margherita in Piano Cappelle ci hanno sconcertato a dir poco: ma come un prossimità di una struttura accreditata ASL con più di 100 posti letto ove, tra le altre cose, c'è un reparto adibito alla riabilitazione respiratoria c'è questa tonnellata di rifiuti, ormai non più differenziabile, (i contenitori sono letteralmente sommersi), che emano effluvi non proprio piacevoli ai pazienti che si rilassano in giardino! Immagini da Burkina Fasso che dimostrano: la scarsa attenzione all'ambiente; qualsiasi incapacità nel gestire il sistema di raccolta ovunque ma soprattutto nelle isole ecologiche; il dispregio nei confronti di ammalati, cittadini e contribuenti che pagano un servizio inefficiente e inefficace, altro che IoXBenevento qui ci vuole io speriamo che io me la cavo!”.

E dunque Lonardo prosegue con alcune considerazioni: “Risibile la dichiarazione dell'Assessore all'Ambiente di voler privatizzare lo spazzamento perchè non si raccapezzano più (sic): e la raccolta non la privatizziamo, viste le immagini che sono qui ma ormai dappertutto?, ma sorge spontanea una domanda, se l'acqua è privatizzata (Gesesa), i trasporti privatizzati (ex Amts), adesso si privatizza anche l'Asia cioe' tutte le ex municipalizzate per evidente incompetenza, non è forse più semplice privatizzare l'intero Comune lasciando al Sindaco il 'Tricche è ballacche' dove lì non ha eguali? Comunque lamentarsi non serve: domani riscriverò al Prefetto, alla Forestale, all'ASL, al Direttore Sanitario di Villa Margherita, al Presidente De Luca perchè ha facoltà di commissariare il Comune sia per non aver raggiunto la soglia minima di raccolta differenziata per l'anno 2018 sia per essere l'Unica Provincia ancora senza ATO, ai Parlamentari Ricciardi e De Lucia perché si facciano promotrici di una interrogazione parlamentare per il degrado ambientale nell'immediata vicinanza di nosocomi (anche al Civile non si scherza). Se non avrò risposta li denuncerò per disastro ambientale. Nel recente passato ci fu una lista politica alle Amministrative contro l'allora Sindaco, lista dal nome accattivante :"Jativenne", penso che sia ritornata di attualità!, ma prima di andare che non si scordino di portarsi tutta la munnezza che avranno lasciato in eredità! Nel 2007 quando mi insediai trovai la Città assordata dal rumore dei bob cat in azione per rimuovere l'immondizia con una raccolta differenziata all'8%, dopo dodici anni l'incompetenza di pochi ci ha riportati indietro nel tempo. Vergognatevi, se c'è qualcuno che non sa fare O col bicchiere è giusto che si resti a casa!”.