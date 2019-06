Dalla terza alla quarta rivoluzione industriale, il focus L'appuntamento promosso dall'Unisannio

“Dalla terza alla quarta Rivoluzione industriale. Come cambia il modo di fare impresa: case studies” è il nono incontro del ciclo di seminari di Storia dell’impresa dell’Università del Sannio intitolato “Gli studenti per gli imprenditori: un laboratorio nel Sannio”. L’appuntamento è per mercoledì, 12 giugno, alle ore 9.30 presso l’Aula Ciardiello. "L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - sotto la responsabilità scientifica di Vittoria Ferrandino, docente di Storia economica presso il Dipartimento Demm, si caratterizza per l’interdisciplinarietà dell’approccio ai temi trattati. L’incontro, nato grazie al contributo delle cattedre di Finanza aziendale (Arturo Capasso) e di Management della conoscenza e dell’innovazione (Mirella Migliaccio), assume una dimensione internazionale per gli interventi di docenti di università straniere. L'argomento che sarà trattato è stato al centro del World Economic Forum 2016, intitolato Mastering the Fourth Industrial Revolution. In effetti, l’evoluzione tecnologica si sta caratterizzando per la crescente integrazione dei "sistemi cyber-fisici" (cyber-physical systems o CPS) nei processi industriali, con effetti sul mercato del lavoro che gli osservatori stanno ancora cercando di definire. Cambieranno le competenze e le abilità ricercate. Il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno sempre più importanti il pensiero critico e la creatività. Sono stati coinvolti studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Economia e Management, che presenteranno alcune realtà aziendali del territorio sannita, impegnate nell’attuazione delle direttive di Industria 4.0, affiancati da studiosi del settore e dagli imprenditori. Il seminario di studi si aprirà con i saluti del rettore dell’Università del Sannio Filippo De Rossi; del direttore del DEMM Giuseppe Marotta; del presidente del corso di laurea in Economia e Management, Arturo Capasso; del presidente della Società Italiana degli Storici Economici (SISE), Mario Taccolini; del presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini; del presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno e del presidente Associazione Nazionale degli interessi del Mezzogiorno d'Italia, Gerardo Bianco. L’incontro, moderato nella prima sessione dal giornalista Alfonso Ruffo, proseguirà con la presentazione delle aziende da parte degli studenti. La seconda sessione, moderata dal giornalista Franco Buononato, si aprirà alle ore 14.30, con l’introduzione di Pasquale Lampugnale, presidente di Piccola Industria Benevento, cui seguirà la presentazione di altre aziende da parte degli studenti. I lavori proseguiranno con gli interventi di Simone Fari, dell’Universidad de Granada su “La necessità dell'approccio storico alla quarta rivoluzione industriale”, di Mirella Migliaccio, Università del Sannio su “Industria 4.0 ed innovazione del modello di business” di Stefano Palermo, Università Telematica Pegaso su “Cicli economici e divari territoriali in Italia nel secondo Novecento. Nuove fonti quantitative sulla Cassa per il Mezzogiorno”, di Andrea Pomella “Università della Campania “L. Vanvitelli” su “La grande impresa meridionale tra silver age ed età della stagnazione” e di Guido Tortorella Esposito, Unisannio su “Potere di mercato e oligopolio delle tecnologie di produzione nella prospettiva dell’economia civile”. Conclude Vittoria Ferrandino".