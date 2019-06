Gd: "Incontro su movida in centro con i residenti" Il 13 i giovani democratici incontreranno il comitato di quartiere

Movida in centro ed episodi di violenza: : I Giovani Democratici di Benevento hanno richiesto un confronto pubblico con il Comitato di Quartiere Centro Storico, in seguito all'intervento sugli episodi di violenza che hanno occupato la cronaca delle ultime settimane." Il Comitato di Quartiere, nella persona del presidente, Avv. Cennamo, ha raccolto tale invito e organizzato un momento di dialogo per il giorno 13 giugno ore 19.00 in via Verdi 29. Lo ringraziamo per averci dato questa opportunità.

Con questo gesto, i GD di Benevento esprimono la loro vicinanza ai residenti spesso ostaggio della indisciplina degli avventori, aggravata da un controllo del territorio carente o, forse, non eseguito nei punti e nelle ore "calde".

Si tiene a precisare che la questione, riguarda direttamente i ragazzi, maggiori frequentatori dei luoghi in questione e che solo da loro, in collaborazione con cittadini e residenti, può nascere una collaborazione per analizzare e risolvere il problema. Pertanto, all'incontro sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno interesse a risolvere la problematica o a suggerire soluzioni e proposte, a partire da coloro che sono intervenuti in merito, anche pubblicamente".