Sclerosi Multipla, ecco tre nuovi gruppi operativi Aism L'iniziativa promossa dall'associazione italiana

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Benevento, comunica la costituzione nel Sannio di alcuni Gruppi Operativi di zona. l Gruppi Operativi di zona dipendono dal Consiglio Direttivo Provinciale. Tre sono quelli costituiti: area Telese Terme-Cerreto Sannita (responsabile Mariaelena Manserra); area Circello (responsabile Maria Tosto); area Sant’Agata de’Goti (responsabile Antonio Zuppa). "Obiettivo del gruppo operativo - viene precisato in una nota - è quello di diventare non solo un punto d’incontro sulla sclerosi multipla, ma anche un luogo di orientamento per ottenere informazione sui servizi utili alla persona con SM e per essere ancor più presenti e vicini sul territorio provinciale. Saranno presenti presso i Gruppi Operativi AISM incaricati dell’associazione e volontari opportunamente formati".