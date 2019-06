Rifiuti pericolosi abbandonati all'ecopunto di San Vitale FOTO Vigili urbani sequestrano l'area. i residenti: "Se pericolosi vanno immediatamente rimossi"

Non c'è pace per gli Ecopunti di raccolta dei rifiuti per i residenti delle contrade. Continuano gli atti incivili da parte delle persone provenienti dalle zone interessate dal metodo di raccolta e da coloro che invece sversano incontrollatamente l'immondizia provenienti da altri quartieri o sempre più spesso da altri paesi.

L'ultimo deposito illegale è avvento presso l'ecopunto di contrada San Vitale dove qualcuno ha abbandonato alcuni pezzi di coperture in fibrocemento, contenenti probabilmente eternit ed alcuni fusti di solventi.

Lo sversamento non è passato inosservato agli operatori dell'Asia che, nei giorni scorsi, hanno alelrtato la polizia municipale che ha transennato l'area.

Ora, però, i residenti chiedono l'immediata messa in sicurezza o rimozione totale del materiale che potrebbe arrecare danni alla salute dei cittadini.

In particolare chiedono anche l'intervento dell'Arpac per verificare l'effettivo grado di pericolosità sia dei fusti che delle lastre di fibrocemento abbandonate.