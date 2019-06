Numerose zone senz'acqua, autobotti in città Interruzione a Benevento, Torrepalazzo di Torrecuso, Ponte, Melizzano e Frasso Telesino

Gesesa comunica che a causa dell'interruzione idrica che è stata prevista dalle 7 di questa mattina, fino alle 7 di domani, giovedì 13 giugno, a Benevento e nelle zone di Torrepalazzo di Torrecuso, Ponte, Melizzano e Frasso Telesino, per lavori urgenti e indifferibili di riparazioni da parte della Regione Campania, al fine di garantire un minimo di fornitura di acqua non assegnabile al “consumo umano”, ha attivato 2 punti con autobotti che da questa mattina sono state posizionate dai vigili del fuoco a Rione Capodimonte in via Città Spettacolo e in via Labruzzi.

Gesesa “si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione, ed è come sempre, attenta e pronta ad intervenire per ogni situazione di emergenza che richieda il suo intervento immediato. Inoltre collegandosi al sito www.gesesa.it, alla pagina facebook e su tutti i social dell’Azienda, le informazioni relative a questa interruzione del servizio saranno disponibili in tempo reale. Per qualsiasi altra informazione o emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800 51717”