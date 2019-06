Giovane medico sannita e i suoi studi protagonisti a Lisbona Meccariello e le nuove frontiere della chirurgia: "Ma la nostra sanità vive un brutto momento"

Dal 5 al 7 giugno 2019 a Lisbona si è tenuto l’annuale congresso dell’ European Federation of National association of Orthopedic and Traumatology Society(Società Europea di Ortopedia e Traumatologia Europea). In questa edizione, celebrativa per i 20 anni, è stato protagonista ancora una volta il Dottor Luigi Meccariello, sannita originario di Moiano, che attualmente lavora presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Lecce, diretto dal Dottore Giuseppe Rollo.

A Lisbona ha discusso davanti ai massimi esperti del settore della tecnica “SARA” per il reimpianto di osso e salvataggio degli arti subamuptati, nata presso il centro di Lecce.

La sigla “Sara” sta per Sterilization And Reimplantation Autograft(Sterilizzazione reimpianto del Osso stesso del paziente).

La tecnica si basa sulla capacità di resitilizzare in 6 passaggi standardizzati e impiegabili in tutti i segmenti per il reimpianto dell'osso contaminato e perso nei luoghi degli incidenti ad alta energia.



L'altro lavoro multicentrico, che ha interagito con 4 centri italiani compreso quello di Benevento con il Dottor Gabriele Falzarano e Giuseppe Pica e 3 centri esteri dal titolo: Platet Rich Plasma Or Hyperbaric Oxygen Therapy As Callus Accellerator In Aseptic Tibial Non Union. Valutation Of Outcomes.

In questo caso si è discusso se sull'utilizzo della terapia rigenerativa come il Plasma Ricco di Piastrine oppure l'utilizzo della camera iperbarica possano essere dei validi adiuvanti per accellerare il processo rigenerativo nelle fratture di tibia che non consolidano.



Questi due lavori attualmente sono in stato avanzato nel processo di pubblicazione su riviste internazionali del settore.



Meccariello, in merito, si è lasciato intervistare da Ottopagine:



La Tecnica SARA è applicabile in ogni centro e i costi sono contenibili?



La tecnica SARA è applicabile in qualsiasi DEA di II Livello richiede solo strumentazioni già presenti in esse oltre ai normali presidi che sono disponibili in tutti gli ospedali. Anche se fortunatamente la patologia trattabile con questa tecnica è rara.

L'Utilizzo della medicina rigenerativa in Ortopedia è davvero Efficace?



La medicina rigenerativa non va vista come la panacea di tutti i mali ma ha efficacia su molte patologie osteoarticolarie ed in prospettiva ha un grosso potenziale.

Data la giovane età come si vive la professione medica in questi tempi?

Purtroppo L'idealizzazione con cui sono cresciuto della figura medica non esiste più. Molto spesso i pazienti sono abbagliati, credendo che la scienza medica moderna possa risolvere tutto e che è il medico a togliere l'immortalità ai pazienti. Si assistoe sempre più ad atteggiamenti aggressivi e di prevaricazione della terapia medica. Ad aggravare anche la professione c'è la troppa burocrazia che molto spesso rende difficile anche le semplici prescrizioni. Purtroppo si vive un momento difficile in tutta la sanità nazionale. Tuttavia sono speranzoso per il futuro.