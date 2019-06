Giovani, lavoro e imprese: sul canale 696 torna Campania 4.0 Appuntamento su Ottochannel in onda alle 13, in replica alle 13 e alle 22

"Giovani e lavoro" al centro della nuova puntata di Campania 4.0 in onda oggi su Ottochannel. L'appuntamento è sul canale 696 alle 13 (in replica alle 18.10 e alle 22) per scoprire insieme, partendo come sempre dai dati, difficoltà e prospettive per il futuro di un settore in costante evoluzione. Ne abbiamo parlato con Luca Mauriello alla guida dei Manager Quadri della Campania nonché direttore di Projenia e con la presidente dell'associazione Sannio Irpinia - Lab, Daniele Miele. A seguire spazio alle storie d'impresa: questa settimana siamo stati nella sede della Soft Tecnology. Poi spazio alla salute: con il dottor Michele Pezza abbiamo parlato di come proteggersi dal sole. Infine spazio al gusto e alla buona cucina con le ricette dello chef Domenico Falzarano.

